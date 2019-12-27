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Bayburtlu şehitlerin isimleri panzer ve TOMA’da yaşatılacak

İHA

Bayburtlu şehitler Hamit Şahin ile Muammer Ateş'in isimleri düzenlenen törenle panzer ve TOMA'ya verildi.

Bayburtlu şehitlerin isimleri panzer ve TOMA’da yaşatılacak

Bayburtlu şehitler Hamit Şahin ile Muammer Ateş’in isimleri düzenlenen törenle panzer ve TOMA’ya verildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen törenle panzer ve TOMA’ya şehit polislerin isimleri verildi. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Şehit Hamit Şahin İlkokulu’nda düzenlenen törende, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan panzer ve TOMA’ya Şehit Polis Memurları Hamit Şahin ile Muammer Ateş’ in isimleri verildi.
Törene Vali Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Emniyet personeli ve öğrenciler katıldı.
Tören, öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

BAYBURT

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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