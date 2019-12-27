Jandarmadan sürücülere 'Kış' denetimi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ekipleri ile birlikte "Jandarma Trafik Timleri" tarafından merkez Araklı yolu üzerinde sürücülere kış ayı denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında Asayiş ekipleri kimlik kontrolü yaparken Trafik timleri ise kış lastiği, yük taşıyan araçlarda özel izin ve özel yük taşıma izin belgesi, reflektör, çeki halatı, takoz ve yangın söndürme cihazı gibi kış hazırlıkları konularında denetim yaptı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

BAYBURT 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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