Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı

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BayburtErzurum karayolu üzerinde bulunan Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı başladı.

Bayburt’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. BayburtErzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Sisinde etkisiyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 2400 rakamlı Kop Dağında ise yoğun kar yağışı başladı. Kara yolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

BAYBURT 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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