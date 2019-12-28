Vali Epcim, OSB’de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti

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Vali Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile beraber Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere ziyarette bulundu. Kamu Üniversite Sanayi (KÜSİ) işbirliği kapsamında ArGe, proje ve ekipman desteği sağlanan işletmeleri dolaşan Vali Epcim ile Rektör Coşkun ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu ile KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Murat Çolak ve öğretim görevlileri de yer aldı.

BAYBURT 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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