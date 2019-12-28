Bayburt Üniversitesi Senatosu Aydıntepe’de öğrencilerle buluştu

Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato üyeleri Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun önderliğinde Aydıntepe Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Rektör Coşkun’un başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantısı yapıldı. Toplantıların ardından, Bayburt Üniversitesi Senatosu Aydıntepe Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Ardından yemeğe geçilerek yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu yaptığı konuşmada Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere birlik ve beraberlik içerisinde böylesine güzel bir çalışma ortamının oluşturulmasında emeği olan herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ile kadim bir dostluğunun olduğuna değinen Rektör Coşkun ise Bayburt Üniversitesine katkılarından dolayı Hacımüftüoğlu’na teşekkür etti.

Yemeğin ardından Aydıntepe Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir süre sohbet eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Senato üyeleri final sınavlarına hazırlanan öğrencilere moral vererek başarı dileklerini ilettiler.

BAYBURT 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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