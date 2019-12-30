Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde havanın çok bulutlu Artvin'in iç kesimleri dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgâr batı ve kuzeybatıdan hafif zaman zaman orta şiddette esecek.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 1 derece, Demirözü’nde eksi 1 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece oldu.

BAYBURT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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