2020 yılında Bayburt’ta desteklenecek tarım ürünleri açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2020 yılında Bayburt’ta desteklenecek tarım ürünleri açıklandı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında Bayburt'ta desteklenecek olan tarım ürünleri belli oldu.

2020 yılında Bayburt’ta desteklenecek tarım ürünleri açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında Bayburt’ta desteklenecek olan tarım ürünleri belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2017 yılında başlattığı Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında ülkede arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden ve insan beslenmesi ile hayvansal üretim açısından önemli buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, kuru soğan, yem bitkileri mazotgübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları devam ediyor.
2020 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu. Bu kapsamda Bayburt Merkez’de, arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri ve patates, Demirözü ilçesinde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri, patates, Aydıntepe ilçesinde arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, mercimek, tritikale, yem bitkileri, patates gibi ürünler desteklenecek.

BAYBURT

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar yağışı ...
Başkan Pekmezci'den hafta sonu esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci'den hafta sonu esnaf ziyareti
Bayburt’ta 'huzur ve güven' uygulaması
YEREL HABERLER Bayburt’ta 'huzur ve güven' uygulaması
Bayburt Üniversitesi Senatosu Aydıntepe’de öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi Senatosu Aydıntepe’de ...
Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Nevzat Kaya şehadetinin yıl dönümünde mezarı ...
Vali Epcim, OSB’de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Epcim, OSB’de faaliyet gösteren işletmeleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X