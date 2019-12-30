Şehit Nevzat Kaya için Mevlid-i Şerif okundu

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Mardin’in Dağgeçit ilçesinde 28 Aralık 1993 tarihinde teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya’yı şehadet yıl dönümü dolayısıyla Mevlidi Şerif okundu.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından "Şehidim Emanetinle Huzur'dayız" projesi kapsamında 28 Aralık 1993 tarihinde Mardin’in Dağgeçit ilçesinde Klavuz komutanlığı emrinde görevini icra ederken teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen Nevzat Kaya için 26. senei devriyesinde Ulu Camide Kur'anı Kerim okunarak dua edildi.

Öte yandan İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun eşi Zehra Başoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç’in eşi Mine Bilgiç tarafından Şehit Nevzat Kaya’nın Akduran Köyünde ikamet eden ailesi ziyaret edilerek Kuranı Kerim okunup dua edildi.

BAYBURT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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