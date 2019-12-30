Bayburt'ta ekiplerin zorlu kar mücadelesi

BAYBURT'ta, şiddetli fırtına nedeniyle 2 köyde çatıları uçup, hasar gören evlerin sahipleri, Özel İdare ekiplerinin, 8 saat süren çalışmaları sonunda yaz döneminde yaşadıkları evlere ulaşıp, tamir yaptı.

Kentte dün etkili olan fırtına nedeniyle Dumlu ve Kavlatan köylerindeki bazı evlerde çatılar uçtu, hasar meyada geldi. Yaz döneminde yaşadıkları evlerinde oluşan hasarları giderip, çatıları yinelemek isteyen vatandaşlar ise köylerine gitmek istedi. Kar nedeniyle kapalı olan yolları aşamayınca da Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, 8 saat süren çalışma sonunda köy yollarını ulaşıma açıp, vatandaşları evlerine ulaştırdı. Evlerindeki onarım işlerini tamamlayan köy sakinleri, daha sonra jandarma ekiplerinin eşliğinde ilçeye döndü.

Kavlatan Köyü Muhtarı Yakup Koman, yolların kar nedeniyle kapandığını, fırtına nedeniyle de pek çok evin hasar gördüğünü anlatarak, "Valiliğimize, İl Özel İdaresi´ne durumu bildirdik. Köylüler olarak teşekkür ediyoruz. Geldiler yollarımızı açtılar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. Vatandaşlardan Ahmet Bozo da yoğun karda canla başla mücadele eden ekiplere, teşekkür ederken Aydıntepe Özel İdare Şefi Durmuş Köksal ise yolları açarak, vatandaşları köye ulaştırdıklarını ardından da tekrar ilçe merkezine götürdüklerini anlattı.

Öte yandan yer yer kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı bölgede, ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.



BAYBURT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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