Demirözü’nde içme suyu arıtma tesisi hizmete girdi

Bayburt’un Demirözü ilçesinde yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi hizmete girdi.

Dünya standartlarında sağlıklı ve kaliteli şebeke suyu sağlamak amacıyla Demirözü’ne yapılan içme suyu arıtma tesisi tamamlandı. İçme suyu arıtma tesisi, merkez içme suyu deposu, Çiftetaş Mahallesi içme suyu deposu ve Güneşli Mahallesi içme suyu deposunu bünyesinde bulunduran tesis 2 milyon TL’ye yapıldı. Tesisle ilgili bilgiler veren Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, “Dünya standartlarında sağlıklı ve kaliteli şebeke suyu sağlamak amacıyla yapımına başlamış olduğumuz tesisimiz için 2 milyon TL harcandı. Hemşerilerimize temiz şebeke suyu sağlamak amacıyla kurduğumuz su arıtma tesisi merkez içme suyu deposu, Çiftetaş Mahallesi içme suyu deposu ve Güneşli Mahallesi içme suyu deposunu da bünyesinde bulunuyor. Hemşerilerimize ve ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

BAYBURT 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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