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Vali Epcim’den görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret

İHA

Vali Epcim’den görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret

Vali Cüneyt Epcim, yılbaşı gecesi görevi başındaki emniyet güçlerini ziyaret etti.
Vali Cüneyt Epcim, ziyaretlerine Bayburt Erzurum karayolu üzerinde konuşlu trafik denetim noktası ile başladı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’dan alınan tedbirlere ilişkin bilgi alan Vali Epcim, noktada görevli polislerin yeni yılını tebrik etti. Ziyareti esnasında denetime tabi tutulan araç sürücüsü ve yolcularla sohbet ederek vatandaşların yeni yılını kutladı. Kendisine eşlik edenlerle bir süre bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, polislere görevlerinde başarı diledi. Vali Epcim daha sonra Şehit Gürcan Yavuz Polis Karakol’unda polislerle bir araya geldi. Emniyet teşkilatına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, karakol ekiplerine yeni yılın sağlık ve afiyet getirmesini temenni etti.
Vali Epcim sonrasında İl Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yapan askerlerle buluştu. İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki programda askerlerle pasta kesen Vali Epcim yeni yılın hayırlara vesile olmasını diledi. Burada yaptığı konuşmada yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya için iyiliklere vesile olmasını dileyen Vali Epcim, “Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya için huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Aramızda vatani görevini tamamlayıp terhis olmayı bekleyen arkadaşlarımız var. Kendilerine de hayırlı tezkereler diliyoruz. Bu vesileyle tekrar yeni yılınızı kutluyor, hayır ve iyilikler getirmesini diliyorum.” dedi.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile bilgi alışverişinde bulunmasının ardından Demirözü yolu üzerindeki Jandarma Kontrol Noktasına gelen Vali Epcim, askerlerin yeni yılını tebrik edip noktada incelemelerde bulundu.
Vali Epcim, ziyaretlerini Bayburt Gümüşhane karayolu üzerindeki trafik denetim noktası ile sonlandırdı.
Vali Cüneyt Epcim’e ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Vekili Murat Güney eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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