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Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

İHA

Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

Bayburt’ta vatandaşlardan tarafından doğada bulunan yaralı Kaya kartalı tedavi altına alındı.
Bayburt’ta vatandaşlar doğada yürüyüş yaptığı sırada Kaya kartalı gördüler. Kartalın yanına kadar giden vatandaşlar kartalın yürüdüğünü fark edince yaralı olduğunu anladılar. Durumu Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdiler. Kaya kartalının bulunduğu yere gelen ekipler, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yaralı olduğunu fark ettiler. Daha sonra tedavi için Kaya kartalı Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Veteriner Hekimler tarafından tedavi altına alınan kartal tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına salınacak.
Kaya Kartalı
Kahve renkli, son derece iri bir kartaldır. Uçuşta uzun ve gövdeye doğru daralan kanatlarıyla tanınır. Kuyruğu da diğer tüm kartal türlerinden daha uzundur. Süzülürken ileri doğru kıvrılan altı adet el teleği tipiktir, alttan bakınca kanatlarını düz tutar fakat sık olmasa da rüzgarın yönü ve hızına göre derin bir v şeklinde de tutabilir. Başı öne eğik şekilde süzülürken, kuşa karşıdan bakıldığında kanatlarını hafif "v" şeklinde tuttuğunu görebilirsiniz. Uçarken 67 yavaş kanat çırpışından sonra 12 saniye süzülür ve kısa kanat çırpışlarıyla devam eder. Boyları 7588 cm kanat açıklığı 204220 cm'dir. Erişkin dişi ve erkek bireyler arasında görünüş farkı yoktur. Sadece dişi bireyler diğer pek çok gündüz yırtıcısında olduğu gibi erkeklerden biraz daha iridir. Erişkin kaya kartallarının tepe ve ense tüyleri kızıla çalan açık kahverengindedir.
Yüksek dağları sever. Her türlü yüksek kayalık, ormanlık dağda görülebilir. Dağların özellikle sarp kayalıklar barındıran kesimlerini yuva yeri olarak tercih eder. Ulaşılması güç kayalıklardaki oyuk ve çıkıntılara yuvalanır. Kaya kartalının besininin büyük kısmını memeli türleri oluşturur. Çoğunlukla tavşan, sincap, gelengi, kızıl tilki gibi memelileri avlar, yılanlar ve kaplumbağa da menüsünde yer almaktadır.
Nadiren de olsa kınalı ve benzeri kuşlara yönelebilir. Halk arasında küçükbaş hayvanlara sıklıkla saldırdığı yönünde yaygın bir inanış vardır. Ancak kaya kartalının evcil hayvanlara verdiği zarar sanıldığının aksine çok küçük boyutlardadır. Zor geçen kış aylarında kaya kartalının leşlere yöneldiği de görülmüştür.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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