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Bayburtlu çiftçiler afet sigortası konusunda uyarıldı

İHA

Bayburt'ta son yıllarda görülen doğal afetler nedeniyle çiftçiler büyük zararlar gördü. Tarım Sigortaları Havuzu 2020 yılı uygulamaları kapsamında sigorta yapılması halinde çiftçilerin doğal afetlerden zarar gören ürünleri ve hayvanları üretim garantisiyle karşılanacak.

Bayburtlu çiftçiler afet sigortası konusunda uyarıldı

Bayburt’ta son yıllarda görülen doğal afetler nedeniyle çiftçiler büyük zararlar gördü. Tarım Sigortaları Havuzu 2020 yılı uygulamaları kapsamında sigorta yapılması halinde çiftçilerin doğal afetlerden zarar gören ürünleri ve hayvanları üretim garantisiyle karşılanacak.
Tarım Sigortaları uygulamaları 2020 yılında genişletilerek uygulamaya konuldu. Bayburt’ta son yıllarda görülen kuraklık, dolu ve don olayı gibi doğal afetlerde zarar gören çiftçiler, zararlarını kendileri karşılamak zorunda kaldı. Tarım sigortaları havuzu kapsamında sigorta yaptıran çiftçiler doğal afetlerden zarar gören ürünlerinin ve hayvanlarının ödemesini sürdürülebilir üretim garantisiyle alabilecek.
Tarım Sigortaları 2019 yılı uygulamaları kapsamında teminat altına alınan ürünler şu şekilde sıralandı:
“Bitkisel ürünlerde dolu, ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri ile birlikte dolu paketi halinde bu sayılan risklere ilave olarak isteğe bağlı olmak üzere açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri.
Kiraz, incir ve üzüm tarımsal ürünler de yağmur riski, yaban domuzunun tarla ürünlerine sebzelere ve çilek gibi ürünlere verdiği zararlar, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ve ayrıca yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar.
İlçe bazında kuraklık verim sigortasıyla birlikte kuru tarım alanlarında yetiştirilen; buğday, arpa, çavdar, yulaf tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek gibi kuru tarım ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları.
Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör riskleri ile küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riskleri.
Kapalı sistemde üretimi yapılan, biogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski ile denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlarda meydana gelen kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri.
Aktif arılı ve plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.
İncir ve üzüm ürünlerinde "yağmur" riskinin verdiği zararlar elma, armut ve ayva ürünlerinde teminat başlangıcının "pembe/beyaz tomurcuk dönemine" çekilmesi ilçe bazında kuraklık verim sigortasında, "nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek" ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları, sera sigortalarında, Örtü Altı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı alçak tüneller ve saksılı süs bitkileri ile büyükbaş hayvan hayat sigortasında terör riski küçükbaş hayvan hayat sigortasında yavru atma riskleri.
Arılı kovan hayat sigortasında da sigorta bedelinin tazminat oranları yeniden belirlenerek arılı kovan sigorta bedelinin yüzde 45'i kovanı, yüzde 40'ı arı kolonisini, yüzde15'i balı teşkil edecek şekilde teminat kapsamına alındı. Devlet prim desteği oranı tüm risklerde yüzde 50 oranında uygulanacak ayrıca açık alanda yetiştirilen meyvelerde; çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği ile ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği sağlanacak.”

Mevcut kapsama ilave olarak 2020 yılında ise, teminat altına alınacak ürünler ve risklerin kapsamı genişletilirken açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü de bu kapsama alındı. Çay ve süs bitki fidanlarını etkileyen dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ayrıca yaban domuzunun fidanlara verdiği zararlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski de teminat altına alındı.

Üreticileri tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için kayıt sistemlerine kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için kayıtlarını her yıl güncellemesi gerekiyor. Ayrıca tarım sigortası prim desteğinden yararlanacak üreticilerin Tarım Sigortaları Kanununun 13 üncü maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde Bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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