Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da patlıcan zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Aralık ayı verilerine göre Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1) bölgesinde patlıcan zam şampiyonu oldu.

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) istatistik bölgesinde TÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,65 on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,28 artış oldu.



Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde patlıcan zam şampiyonu

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin Aralık ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünler açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta geçen ay yüzde 38,4 artış oranıyla patlıcan zam şampiyonu olurken, bunu yüzde 30,58 oranıyla kuru soğan, yüzde 16,62 oranıyla taze fasulye, yüzde 12,48 oranıyla domates, yüzde 12,30 artış ile yumurta takip etti.



Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde en çok kivi ucuzladı

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Aralık ayında fiyatı düşen ürünlerin başında kivi geldi. Aralık ayında kivi yüzde 17,27 oranında düşerken, bu ürünü yüzde 13,14’lük düşüş ile erkek kazağı izledi. Aralık ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 10,56 ile çocuk eşofmanı, yüzde 8,59 ile kadın gömleği, yüzde 6,51 ile portakal yer aldı.

BAYBURT 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:04

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