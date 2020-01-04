Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza büründürdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bayburt ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt Erzurum karayolu Kop Dağı Geçidinde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Bayburt kent merkezinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmasına başlarken bazı vatandaşlarda karın tadını çıkardı.

BAYBURT 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:37

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