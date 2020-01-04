Kur’an kursu öğrencilerinden Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Genç Osman 46 yaş Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Öğretmenleri Reyhan Ocak’ın eşliğinde ziyarete gelen miniklerle tek tek ilgilenen Başkan Pekmezci ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden minikler ise çalışmalarında başarılar dilediler.

Minik öğrenciler dersleri kapsamında Başkan Pekmezci ile sabır konusunda röportaj gerçekleştirdi. Minikler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Başkan Hükmü Pekmezci öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

BAYBURT 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:12

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.