Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İ.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

BAYBURT 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

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