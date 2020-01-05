Dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nce dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarıda bulunuldu.

Bir internet sitesi üzerinden yeni başlayan dolandırma yöntemi vatandaşları çileden çıkarıyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarından alınan TRT payını geri alabileceğine dair başlatılan yeni dolandırma yönetimden dolandırıcılar, ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı da kullanıyor. ‘T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Online İade Sistemi’ adı altında cep telefonlarına bir ileti gönderen dolandırıcılar vatandaşlara ‘T.C Kimlik Numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonucu TRT payı doğalgaz ve elektrik faturalarınıza yansıtılan 673 TL’lik iade tutarınız bulunmaktadır. İadeleriniz maksimum 24 saat içerisinde size ait banka kredi kartınıza aktarılacaktır. Lütfen size ait kredi kartı bilgilerini giriniz.’ bilgisi göndererek talep oluşturmalarını istiyor. Vatandaşlardan alınan kart bilgileri ile dolandırıcılar vatandaşların kredi kartlarını boşaltılar. Kendilerine para ödeneceğini düşünerek kredi kartı bilgilerini sisteme giren vatandaşlar ise dolandırılıyor.

Yetkililer, vatandaşlardan herhangi bir şekilde kredi kartı bilgilerini vermemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

BAYBURT 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:05

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