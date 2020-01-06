Bayburt'ta karla mücadele sürüyor

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Bayburt’ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, önceki gün yağan karın ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kaldırımlardaki karları temizleyerek, vatandaşların ulaşımlarını daha kolay sağlayabilmesi adına çaba sarf ediyor.

BAYBURT 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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