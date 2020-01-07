Bayburt’ta karla karışık yağmur bekleniyor

Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Bayburt merkez ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düştüğü bölgede rüzgar güney yönlerden orta iç kesimlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece, Demirözü’nde eksi 8 ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 14 derece oldu.

BAYBURT 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:05

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