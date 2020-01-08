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“Bayburt Ehramı” coğrafi işaret belgesi aldı

İHA

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen "Bayburt Ehramı" coğrafi işaret belgesi aldı.

“Bayburt Ehramı” coğrafi işaret belgesi aldı

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen “Bayburt Ehramı” coğrafi işaret belgesi aldı.
Tarihi İpek Yolu güzergâhında birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu’nun kadim yerleşim yerlerinden olan Bayburt'ta, kadınlar tarafından yöresel giysi olarak kullanılan ve tamamen koyunyününden üretilen “Bayburt Ehramı” Bayburt Üniversitesinin girişimi ile coğrafi işaret kapsamında tescillendi. Geleneksel özellikleri ve kalitesi korunarak gelecek nesillere aktarılması ve şehrin ekonomisine değer kazandırması amaçlanarak Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan başvurusu neticesinde “Bayburt Ehramı” 6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 25 Aralık 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Bayburt Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanda Bayburt Ehramı’nın tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz. Ehram dokuma tekniği ve motifleriyle Bayburt’un yöresel özelliklerini barındıran ve kentte yapılan yöresel kumaşların başında geliyor. Üniversitesi bünyesinde kurulan ehram atölyesinde, ehram kumaşıyla yapılan modern uygulamaların yanı sıra Bayburt Ehramı’nda yer alan geleneksel motiflerin, dokuma tekniklerinin korunması ve tanıtımının yapılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Bayburt Ehramı’nın coğrafi işaret ile koruma altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Coşkun, coğrafi işaret tescil belgesinin Bayburt’a ve üniversiteye hayırlı olsun temennesinde bulundu.

BAYBURT

08 Ocak 2020 Çarşamba

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