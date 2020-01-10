Vali Epcim’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Epcim, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Demokratik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basın müessesesi, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi bakımından büyük sorumluluk üstlenmektedir. Medya faaliyetleri bu bakımdan günümüzde toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal almıştır. Bu anlamda basın mensubunun mesleki sorumluluk ilkelerine bağlı ve toplumsal yararı gözetir bir şekilde hareket etmesi sadece toplumsal yarar açısından değil demokrasinin sürdürülebilirliği bakımından da son derece önemlidir.

Toplumu doğru ve eksiksiz bilgilendirme noktasında, sorumlu, dürüst ve tarafsız habercilik anlayışı ile basın meslek ilkelerine bağlı kalarak bu hayati görevi zor şartlar altında sürdüren basın çalışanlarının bugün vesilesiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, geçtiğimiz yıl görevi başındayken yaşadığı elim kazada hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm basın emektarlarını rahmetle yâd ediyorum.”

BAYBURT 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:31

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AKŞAM 17:18

YATSI 18:42

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