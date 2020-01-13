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Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvurularında son gün 14 Ocak

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere bir işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olan düve alım desteği başvuruları 14 Ocak'ta son eriyor.

Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvurularında son gün 14 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere bir işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olan düve alım desteği başvuruları 14 Ocak’ta son eriyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılı tarımsal desteklemelere ilişkin karar kapsamında “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği içindeki Düve Alım Desteği” 20 Kasım 2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İl ve ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuru yapacak olan çiftçiler için düve alım desteği başvuruları ise 14 Ocak'ta sona eriyor. Konuyla ilgili Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Başvurular 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında il ve ilçe müdürlükleri tarafından alınacaktır. Başvuru yapacak yetiştiricilerin işletme kayıtlarının 01 Ocak 2019 tarihinden önce açılmış olması gerekiyor. Satın alınacak damızlık gebe düvelerin fiyatları 12 bin 500 TL/baş ve 815 aylık boş dişi sığır fiyatları 7 bin 500 TL/baş, gebe manda fiyatları 10 bin TL/baş ve 815 aylık boş dişi manda fiyatları 6 bin TL/baş olarak belirlenmiştir. Başvuru yapacak yetiştiricilerimiz işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Satın alınacak damızlık gebe düveler teslim tarihinde 1325 aylık yaş aralığında ve en az 3 aylık gebe canlı ağırlığı 450 kg olacaktır. Mandalar ise teslim tarihinde 2040 aylık 3 aylık gebe ve 450 kg olmalıdır. Satın alınacak boş dişi sığırlar teslim tarihinde 815 aylık yaşta olacak en az 230 kg canlı ağırlığında, dişi boş mandalar ise teslim tarihinde 1224 aylık yaşta ve en az 230 kg canlı ağırlığında olmalıdır” denildi.
Öte yandan düve alım desteğine belirlenen kriterleri sağlayan yetiştiricilerin en geç 14 Ocak 2020 tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.

BAYBURT

13 Ocak 2020 Pazartesi

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