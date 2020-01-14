Arif Akcan’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

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Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti.

Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri nezaket ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Gündeme dair konuların konuşulduğu ziyarette, Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Başkan Pekmezci’ye derneğin çalışma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ardından misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür eden Akcan, çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, derneğin çalışmalarını yakinen takip ettiğini söyleyerek başarılar temennisinde bulundu.

BAYBURT 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:04

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