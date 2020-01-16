Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini arttırdığı Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü.

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini arttırdı. Geceleri en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ölçüldü. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının düşüş yaşadığı bölgede rüzgar güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvete esecek.

Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü.

Bayburt’un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü’nde 13 derece oldu. Kar kalınlığının 15 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece oldu.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değeri ise sıfırın altında 2 ila 6 derece arasında olacak.

BAYBURT 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:04

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