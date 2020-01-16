Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

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Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, indiği Çoruh Nehri kenarında mahsur kalan kediyi kurtardı.

Çoruh Nehri şehir geçişinde meydana gelen olayda nehrin yatağının kanarında bulunan duvar çıkıntısında mahsur kalan kedinin bulunduğu yerden çıkamadığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, nehre inip yaklaşık yarım saat süren bir operasyonla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu. Özgürlüğüne kavuşan kedi koşarak olay yerinden uzaklaşırken vatandaşlar başarılı operasyondan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BAYBURT 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:04

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