Bayburt Üniversitesi yönetim kurulundan Demirözü Meslek Yüksekokuluna ziyaret

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Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun önderliğindeki Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeleri Demirözü Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Demirözü Meslek Yüksekokuluna gerçekleşen ziyarette; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı da yapıldı.

Toplantının ardından, Demirözü Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personellerini de ziyaret eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri, meslek yüksekokulu personellerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

BAYBURT 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:04

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