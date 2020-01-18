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Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

İHA

Bayburt’ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçüldü.
Bayburt’ta etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini arttırdı. Geceleri en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçüldü. Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt’ta kaldırımlar, araba camları, su birikintileri, süs havuzları ve nehirler buz tuttu. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı bulutlu geçecek. Kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının düşüş yaşadığı bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvete esecek.
Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü.
Bayburt’un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü’nde 13 derece oldu. Kar kalınlığının 15 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 18 derece oldu.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değeri ise sıfırın altında 2 ila 6 derece arasında olacak.

BAYBURT

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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