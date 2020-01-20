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Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu

İHA

Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu

Bilginin teknolojiyle buluşması ve günlük yaşamda uygulanabilir hale gelmesi amacıyla Bayburt Üniversitesine bağlı olarak Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Üniversitesanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, üretilen bilgiyi toplumda kullanılır hale getirmek, çalışmalarını şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak gibi amaçlarla kurulan Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜTTO) 19 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle hizmet vermeye başladı.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk; “Bayburt Üniversitesi ve şehrimize kazandırdığımız bu teknoloji transfer ofisi bünyesinde; tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim sağlayarak üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliği ve etkileşimi artırmak, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde ArGe ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek hedeflenmektedir.” dedi.
Günümüzde, Teknoloji Transfer Ofislerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Rektör Coşkun, kurulan teknoloji transfer ofisi ile öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek ArGe sonuçlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanmasını teşvik etmek, yenilikçi fikirlerin sunulduğu bir ortamda üretime ve kalkınmaya yönelik çalışmaların ön plana çıkmasını sağlamanın yanı sıra ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından araştırmacıları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını yararlandırmaya yönelik hizmetler sunulacağını söyledi.
Ulusal ve uluslararası konferans, seminer, çalıştay, yarışma ve proje pazarı alanlarında organizasyonlar düzenleyerek multidisipliner alanlarda yenilikçi fikirlerin sunulduğu bir ortamda üretime ve kalkınmaya yönelik çalışmaların ön plana çıkmasını sağlamak gibi amacı da bulunan Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim Birimi; Organizasyon Birimi; Destek Programlarından Yararlandırma Birimi; Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi; Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Birimi; Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi ve ÜniversiteŞehirBölge Etkileşimi birimlerinden oluşuyor.
Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; teknoloji transfer ofisinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

BAYBURT

20 Ocak 2020 Pazartesi

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