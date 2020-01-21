Vali Epcim’den AFAD müdürlüğüne ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan’a ziyarette bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ziyaretleri kapsamında AFAD Müdürü Adil Arslan’ı ziyaret etti. Arslan, Vali Cüneyt Epcim müdürlüğün girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. Ardından Afet ve Acil Durum yönetim süreçlerinin değerlendirdiği ziyarette Adil Arslan faaliyet ve çalışmaları hakkında vali Epcim’e bilgiler aktardı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Cüneyt Epcim, AFAD’ın donanım ve personel anlamında güçlü yapısı ile ülkemizde olduğu kadar dünyanın birçok yerinde yardıma koşan ve cankurtaran bir oluşum olarak görüldüğünü belirtti. AFAD Müdürü Adil Arslan ise, ziyaretinden dolayı Vali Epcim’e teşekkür etti.

BAYBURT 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:02

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