Bayburt’ta “Aile ve Kadın” temalı çalıştay

Bayburt’ta 120 kadının katımıyla ““Aile ve Kadın” temalı çalıştay düzenlendi.

Bayburt Valiliği öncülüğünde “Aile ve Kadın” temalı çalıştayın ilk ayağı Zahit Mahalle Odasında gerçekleştirildi. Çalıştaya Bayburt Emniyet Müdürlüğü sekretaryasında, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, Bayburt İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin katkılarıyla 120 kadın katılımcının iştirak etmesi sağlandı.

Çalıştay dâhilinde kadınların istek, sorun ve önerilerinin birbirleriyle paylaşmaları sağlanarak kadın ve ailelerin sosyal destek mekanizmalarının sağlanması konularında bilgilendirme ve drama etkinliği yapıldı.

Aynı zamanda şiddet davranışı gibi istenilmeyen olaylarda neler yapılması gerektiği hususunda ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan KADES uygulaması konularında bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtıldı ve kadınların elde ettikleri birikimler vasıtasıyla sosyal çevrelerine olumlu geribildirimlerde bulunmaları tavsiye edildi.

BAYBURT 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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