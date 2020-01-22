Şehidin anısına kar üzerinde futbol turnuvası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehidin anısına kar üzerinde futbol turnuvası

İHA

Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit düşen şehit polis memuru Muammer Ateş anısına Bayburt'un Çatıksu köyünde 8 takımın katılımıyla eksi 10 derece soğuk hava altında karlı sahada futbol turnuvası düzenlendi.

Şehidin anısına kar üzerinde futbol turnuvası

Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit düşen şehit polis memuru Muammer Ateş anısına Bayburt’un Çatıksu köyünde 8 takımın katılımıyla eksi 10 derece soğuk hava altında karlı sahada futbol turnuvası düzenlendi.
Bayburt’un Çatıksu köyünde geleneksel hale gelen futbol turnuvası bu sene köyün şehidi anısına düzenlendi. Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit düşen Bayburt’un Çatıksu köyünden olan şehit polis memuru Muammer Ateş anısına düzenlenen turnuvada birçok köyden katılım sağlandı.
Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından organize edilen turnuvanın bir başka özelliği ise kar üstünde oynanması. Zemin sert ve soğuk eksi 10 derecede oynanan futbolla profesyonellere taş çıkaran köylüler spor yapmaktan oldukça zevk alıyor.
Bu köyde herkes futbola merak salmış durumda. Kendi imkanlarıyla karla kaplı sahayı külle çizen köylülerin spor aşkı hiçbir şeye engel değil.
Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın yaptığı açıklamada, “Çatıksu köyümüz Bayburt’taki nüfusu 500’ü aşan önemli köylerimizden bir tanesi. Halen köyde canlılık devam etmekte gençlerimiz köyde yaşamaya devam etmekte. Burada geçim tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olduğu için kışın gençlerimizin bazı aktiviteler yapması gerekiyor. Boş vakitlerini değerlendirmesi açısından çok güzel bir kar yağdı. Anadolu’nun şirin köşesinde gençlerimizle bir futbol turnuvası düzenledik şehidimiz Muammer Ateş’in ismini yaşatmak adına onun ismini verdik. Bu turnuvayı 8 takım oluşturdu. Köyümüzde çok güzel bir aktivite oldu. Çok güzel katılım var, seyircimiz de bol, umarım böyle her köyümüz canlı bir hayat hem sosyal hem kültürel hem sportif faaliyetler her köyümüzde olur. Dediğim gibi nüfus 500’den fazla olduğu için böyle aktiviteleri burada yapması kolay oluyor. İnşallah hiç kavga olmadan güzel insanların birbiriyle kaynaştığı, birbirine karşı saygı, sevgi, hoşgörü selinin arttığı bir turnuva olur. Nadirdir köylerde bir spor kulübünün olması. Çatıksu köyümüzde zaten bir spor kulübümüz var. Geçmiş yıllarda da BAL Ligi’ne yükseldi. Genciyle orta yaşıyla herkesin futbola karşı sevgi ve merak göstermesi bu işin burada bir kültürü oluşmuş durumda. Bu soğukta kar üzerinde futbol oynamak için futbola karşı ayrı bir sevgi beslemek gerekiyor. Köyümüzde bu mevcut” dedi.
Köy muhtarı Numan Şahin ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan köylerine sentetik çim saha yapılmasını isteyerek, “Burada temel amacımız turnuvamızda 15 ile 65 yaş arası köylülerimiz bu manada katkı sağlıyor. Köy içerisinde birlik ve beraberliği daim ettirmek ve bunu nesillere aktarmak. Takdir edersiniz ki futbolun bir yaşı yok. Spor hepimiz için zaruri bir ihtiyaç olduğu hepimizin malumu. Bu manada gençlerimize örnek teşkil etmesi bağlamında elimizden geleni geldiği kadar gayret edeceğiz. Köyümüzde müthiş bir spor potansiyelimiz var. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’ndan bize yardımcı olmasını özellikle sentetik saha konusunda vermiş olunan sözleri yerine getirmesi bağlamında kendisinden ricada bulunuyoruz. Umarım bu isteğimizi yerine getiriler ki inanıyoruz getireceklerini bu şartlarda eksi 10’da biz bu turnuvayı düzenleyebiliyorsak saha şartlarında daha iyi bir saha durumunda neler yapabileceğimizi hepimizin takdiri olsun ki başarabiliriz” diye konuştu.

BAYBURT

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatalçeşme Köyü Derneği yönetiminden Kaymakam Coşkun'a ziyaret
YEREL HABERLER Çatalçeşme Köyü Derneği yönetiminden Kaymakam ...
Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı
YEREL HABERLER Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi ...
“Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri” kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER “Bayburtlu Ünlü Halk Şairleri” kitabı yayımlandı
Bayburt’ta “Aile ve Kadın” temalı çalıştay
YEREL HABERLER Bayburt’ta “Aile ve Kadın” temalı çalıştay
Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu’ya Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu’ya Milli Mücadele ...
DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor
YEREL HABERLER DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir ...
Aşırı soğuktan dereler dondu
YEREL HABERLER Aşırı soğuktan dereler dondu
Vali Epcim’den AFAD müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim’den AFAD müdürlüğüne ziyaret
Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu
'Kar Kaplanları', köyleri elektriksiz bırakmamak için ölüme meydan okuyor
YEREL HABERLER 'Kar Kaplanları', köyleri elektriksiz bırakmamak için ...
Şehit Ömür Erbay, mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Ömür Erbay, mezarı başında dualarla anıldı
Bayburt'ta sokak hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bayburt'ta sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X