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Vali Cüneyt Epcim: “Bayburt’ta 3 milyar 134 milyon tutarında 149 proje yürütülüyor.”

İHA

Bayburt'ta, İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı birinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim: “Bayburt’ta 3 milyar 134 milyon tutarında 149 proje yürütülüyor.”

Bayburt’ta, İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı birinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse toplantı salonundaki toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Vali Yardımcısı Remzi Demir, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ile yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantı açılışında açıklamalarda bulunan Vali Epcim, Bayburt’ta yatırımcı bölge ve il kuruluşlarınca toplam 149 projenin yürütüldüğünü ve projelere ait toplam tutarın 3 milyar 134 milyon 663 bin lira olduğunu söyledi. Vali Epcim, projelerden 102’sinin yatırımcı bölge kuruluşlarına, 47’sinin de il kuruluşlarına ait olduğunu belirterek, “Yatırımcı bölge kuruluşlarının ilimizde 102 proje ile toplam 2 milyar 759 milyon 104 bin liralık yatırımı devam etmektedir. İl kuruluşlarımız tarafından da 47 proje yürütülmekte olup bu projelerin toplam bedeli ise 375 milyon 559 bin liradır. Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımız tarafından ilimizde yürütülen toplam 149 projenin toplam tutarı 3 milyar 134 milyon 663 bin liradır.” diye konuştu.
Proje tutarları bakımından ilk sıraları ulaşım ve tarım yatırımlarının aldığına işaret eden Vali Epcim, “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında 1 milyar 734 milyon lira tutarlı 22 proje yürütülmektedir. Yatırımlardan 66 adedi Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup tarım sektörüne yönelik bu projelerin toplam bedeli de 1 milyar 2 milyon 219 bin liradır. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 9, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1, İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü tarafından 2, Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü tarafından 1 ve Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da 1 proje yürütülmektedir.” şeklinde konuştu.
Vali Epcim, katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerinin sunumlarıyla devam eden toplantı koordinasyonu gerektiren konulara ilişkin talep ve önerilerle sona erdi.

BAYBURT

23 Ocak 2020 Perşembe

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