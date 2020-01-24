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Bayburt'ta kar yağışı

İHA

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bayburt'ta kar yağışı

Bayburt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Bayburt’ta lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürürken, yüksek kesimlerde tipi de etkili oldu. Türkiye'de kışın çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.
Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışının ardından tuzlama ve kar küreme çalışması yapılırken, meydana gelebilecek buzlanmaya karşı kent içerisindeki ana cadde, yollarla birlikte, şehre uzak daha çok kar yağışı alan mahallelerde de tuzlama çalışmaları devam ediyor.

BAYBURT

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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