Bayburt Belediyesinden yardım kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt Belediyesinden yardım kampanyası

İHA

Bayburt Belediyesinden yardım kampanyası

24 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan, Bayburt ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Bayburt Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlenmesi kararı alındı.
Depremin ilk saatlerinden itibaren destek çözüm ekibini Elazığ’a göndermek üzere hazır tutan Bayburt Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması için yardım kampanyası başlattı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile tüm birim amirlerinin katıldığı olağanüstü toplantıda yardım kampanyasının nasıl ve ne şekilde yürütüleceği belirlendi.
Kampanyaya ilk destek ise Başkan Hükmü Pekmezci, tüm yönetici, birim amirleri ve personeli tarafından sağlandı.
Toplantı sonunda alınan kararları açıklayan Belediye Başkanı Pekmezci kamuoyuna aşağıdaki bildiriyi yayımladı:
“24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyleBayburt Belediye Başkanlığıkoordinasyonunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve AFAD Bayburt İl Müdürlüğü ile birlikte yardım kampanyası başlatılmıştır.
Gıda, kullanılmamış giysi ve ısıtıcı yardımlarının yapılacağı kampanya kapsamında yardımseverler; Bayburt Belediyesi’ne ait ALO 185, ALO 153 Zabıta, 0537 788 20 30 ve 0533 776 7980 numaralı telefonları arayarak veya bizzat Bayburt Belediyesi’ne başvurarak kampanyaya katılabilirler.
30.01.2020 Perşembe gününe kadar devam edecek olan kampanya kapsamındaki yardımlar, Şeyhhayran Mahallesi Türkistan Caddesinde bulunan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde toplanacaktır. Ayrıca yardımların toplanmasında araç hizmeti belediyemizce verilecektir. Yardımlar 31.01.2020 tarihinde Cuma namazından sonra deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarılacaktır.”

BAYBURT

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta Sibirya soğukları etkili oluyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta Sibirya soğukları etkili oluyor
Bayburt Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesinden karla mücadele çalışması
Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Cüneyt Epcim’i ...
Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret
Zabıta ekiplerinden ekmek gramaj kontrolü
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden ekmek gramaj kontrolü
Bayburt'ta kar yağışı
YEREL HABERLER Bayburt'ta kar yağışı
Emniyetten KADES desteği
YEREL HABERLER Emniyetten KADES desteği
İçme suyu arıtma tesisi için ön fizibilite çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İçme suyu arıtma tesisi için ön fizibilite ...
Ayılık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ayılık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı
Demirözü’nde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Demirözü’nde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X