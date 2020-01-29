Bayburt merkez Gökpınar köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından horoz dövüştüren şahıslara baskın yapıldı. Yasa dışı horoz dövüştüren 23 kişiye 7 bin 790 TL ceza kesildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde merkez Gökpınar köyünde A.S. isimli şahsa ait hayvan çiftliğinde yasa dışı horoz dövüşü müsabakası yapılacağı bilgisi aldı. Jandarma Komutanlığınca adli makamlardan alınan arama kararına istinaden hayvan çiftliğine baskın düzenlendi. Seyirci tribünü ve dövüş ringi bulunan tek katlı ahır içinde ikisi organizatör olmak üzere toplam 23 kişi yakalandı. Horoz dövüşünü organize eden A.S. ve E.S. isimli şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Yapılan baskında kabahatler kanunundan horoz sahibi 3 kişiye 750 TL, 20 kişiye ise 277 TL olmak üzere toplamda 7 bin 790 TL idari para çarptırıldı. Horozlara veteriner raporu alınmasının ardından Bayburt Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğünü tarafından ayrıca idari işlem yapılacak.

Öte yandan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

BAYBURT 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.