Bayburt’tan Elazığ ve Malatya’ya kardeşlik köprüsü

Bayburt Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya için başlatılan deprem yardımı kampanyasın da toplanan yardımların yer aldığı bir tır ve bir kamyondan oluşan konvoy dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Bayburt’tan Elazığ ve Malatya’ya Gönül Köprüsü sloganıyla toplanan yardımlar Bayburt Belediyesi önünde düzenlenen törenle deprem bölgesine gönderildi.

Törende konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim acıların paylaştıkça azalmakta olduğunu söyleyerek “Bizde Elazığlı kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz. Belediye Başkanlığımız, il afet müdürlüğümüz, odalarımız çok güzel bir birliktelik içerisinde kampanya başlattılar. Başta belediye başkanlığımız olmak üzere katkı sağlayan kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz, onlara teşekkür ediyoruz. Bayburt her zaman tüm Türkiye’de yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olarak bilinmekte. Bu manada Bayburt’tan böyle bir katılımın olması acıların paylaşılması adına güzel bir birliktelik sağlanması bize mutluluk verdi. İnşallah bu acıyı tüm devlet olarak, millet olarak hep birlikte aşacağız. Geçmiş yıllara göre depreme çok daha hazırlıklı olduğumuzu hep birlikte müşahede ettik. Bundan sonrada Bayburt’ta bizlere düşeni yapacağız. Belediyemizle, çevre şehircilik müdürlüğümüzle, afet müdürlüğümüzle, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, Bayburtlu vatandaşlarımızla bizde depreme çok iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Buna dönük çalışmalarımızı da başlattığımızı bilmenizi istiyorum. İnşallah bu yardımın sağ salim Elazığ’a ulaşmasını oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını temenni ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise“ Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen deprem tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de büyük bir üzüntü kaynağı oluşturdu. Bizler Bayburt Belediyesi olarak ne yapabiliriz? Düşüncesiyle önce sayın valimizle görüştük. Ardından cumhurbaşkanlığı koordinasyon merkezi ve AFAD Bayburt İl Müdürlüğü ile görüşerek geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19:30’da belediye başkan yardımcıları ve belediyenin tüm birimleri ile beraber olağanüstü bir toplantı yaparak bu illerimiz için bir yardım kampanyası başlatılmasına karar verdik. “dedi

Yardımlar hakkında da bilgi veren Pekmezci sözlerini şöyle sürdürdü “Bayburtlu hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi yine örnek bir yardımlaşma, dayanışma duygusu ortaya koyarak büyük bir çalışma gerçekleştirdiler. Ve biz bu çalışmanın ardından şunu ifade etmek istiyorum başta sayın valimiz olmak üzere ticaret ve sanayi odası başkanlığımıza, esnaf odalar birliğine, AFAD İl Müdürlüğüne, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, siyasi partilerimize, belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize, muhtarlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Her biri ellerinden geldiği kadar yardım etme konusunda büyük bir gayret gösterdiler. Belediyemizin tüm personelini kutluyorum. Yardımları adım adım topladılar ve şuan burada bir tır ve bir kamyonumuzu tam kapasite olarak hazır bir hale getirdik. “

Konvoy konuşmaların ardından Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy tarafından yaptırılan duanın ardından deprem bölgesine doğru yola çıkarken Resul ve Recep Karaman isimli miniklerde biriktirdikleri harçlıklarını bir mektupla beraber Başkan Pekmezci’ye teslim ederek deprem bölgesine gönderdiler.

Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kurum müdürleri, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Büyük Birlik Partisi Bayburt İl Başkanı Ali Bozo, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Bünyamin Köklü, Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili Seddar Saka, Fatih Durğut, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

