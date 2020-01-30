Bayburt kar yağışı etkisi altına giriyor

Sıcaklıkların hissedilir derecede azaldığı Bayburt’ta 5 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimleri ve Giresun çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği bölgede rüzgar güney yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.



Bayburt’ta 5 gün kar yağışı etkili olacak

Öte yandan sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği Bayburt, 5 gün boyunca kar yağışı etkisi altına girecek. Özellikle Cuma günü yoğun kar yağışının beklendiği Bayburt’ta sürücülerin ve vatandaşların hazırlıklı olunması istendi. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Bayburt’un bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisi altına gireceği bekleniyor.

Buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Demirözü ve Aydıntepe ilçesinde ise eksi 8 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 21 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece oldu.

BAYBURT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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