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Bayburt Üniversitesi ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış planını kınadı

İHA

Bayburt Üniversitesi ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış planını kınadı.

Bayburt Üniversitesi ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış planını kınadı

Bayburt Üniversitesi ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış planını kınadı.
Kınama metninde ifadeler yer aldı:
“ABD Yönetiminin, İsrail’in çıkarlarını öne çıkaran, Filistin’in haklı davasını bütünüyle görmezden gelen, hakkaniyet ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan sözde barış planı, iki devleti çözüm prensiplerine ve Birleşmiş Milletler kararlarına tamamen aykırıdır.
Orta Doğu’daki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit edecek ve birçok problemin doğmasına sebep olacak olan bu plan, Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını elinden alacaktır. Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuka, temel hak ve özgürlüklere inanan vicdanlarda ABD Yönetiminin planı, derin yaralar açacaktır.
Bu plan, Filistin ile İsrail arasında gerçekleşebilecek müzakere zeminini ortadan kaldırmasının yanı sıra İsrail’in Mescidi Aksa ile ilgili gelecekteki işgal planlarına hizmet etmektedir. İsrail, güçlü ABD desteğiyle mazlum Filistin halkına plan adı altında kendi isteklerini dayatmayı amaçlamaktadır. Yapılmak istenen İsrail’in işgal süresini Filistin’e kabul ettirme diplomasisidir.
Bayburt Üniversitesi Senatosu olarak Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerine saygı duymayan, Filistin Devleti’nin ve halkının kabul etmediği hiçbir girişimi desteklemeyeceğimizi; ayrıca uluslararası toplumun vicdan ve sorumluluk sahibi üyeleriyle birlik ve dayanışma içinde, zulme, dayatmaya ve işgale karşı Filistin halkının meşru haklarını tüm platformlarda savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.
Üniversitemizin bütün mensuplarıyla ABD Yönetimi’nin “Sözde barış, planını yok sayıyor ve esefle kınıyoruz.”

BAYBURT

30 Ocak 2020 Perşembe

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