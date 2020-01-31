Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamasına neden oldu

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Tır sürücüleri araçlarının lastiklerine zincir takarak yola devam etmeye çalıştı. Bayburt’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Kop Dağı Geçidi iki yönlü zaman zaman ulaşıma kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek tipi nedeniyle sürgün oluşan güzergahta kar temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermiyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekliyor. Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede sürücülerin yolda dikkatli olmaları istendi.

BAYBURT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:41

YATSI 19:02

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