İl Özel İdaresi personeli kan bağında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İl Özel İdaresi personeli kan bağında bulundu

İHA

Bayburt İl Özel İdaresi personelleri Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kampanyasına destek verdi.

İl Özel İdaresi personeli kan bağında bulundu

Bayburt İl Özel İdaresi personelleri Kızılay Kan Merkezi’nin kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Kızılay Kan Merkezi'nin yürüttüğü kampanya kapsamında İl Özel İdare Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu. Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası için Bayburt İl Özel İdaresi destek hizmetleri binasında kan bağışı standı kuruldu. Bağış kampanyasına birim müdürleri ile idare personeli destek verdi. Kızılay personeli, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde kan bağışında bulunan ve örnek davranış sergileyen İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.
Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan vermek sağlıklı her vatandaşın görevi olmadır. Verilen her ünite kanın bir hayat kurtardığının unutulmaması gerekir. Elazığ’daki deprem bölgesine gönderilmek üzere İl Özel İdaresi olarak bir yardım kampanyası başlattık. Bu kapsamda toplanacak olan yardımın Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştıracak. Ben etkinliğe katılan tüm personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAYBURT

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekmezci'den kar mesaisi
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci'den kar mesaisi
Kar yağışıyla birlikte ekipler sahaya indi
YEREL HABERLER Kar yağışıyla birlikte ekipler sahaya indi
Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki ...
Kop Dağı Geçidi’nde trafik durma noktasına geldi
YEREL HABERLER Kop Dağı Geçidi’nde trafik durma noktasına geldi
Karadeniz kara teslim
YEREL HABERLER Karadeniz kara teslim
Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın aksamasına neden oldu
YEREL HABERLER Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın ...
Kop savunması şehitlerine mektup yarışmasının ödülleri belli oldu
YEREL HABERLER Kop savunması şehitlerine mektup yarışmasının ...
Vauk Geçidi'nde kar esareti
YEREL HABERLER Vauk Geçidi'nde kar esareti
Bayburt Üniversitesi ABD yönetiminin yayımladığı sözde barış planını kınadı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi ABD yönetiminin yayımladığı ...
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 589 oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 589 ...
İYİ Parti heyetinden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret
YEREL HABERLER İYİ Parti heyetinden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ne ...
Gönül köprüsü yardım konvoyu deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Gönül köprüsü yardım konvoyu deprem bölgesinde
Bayburt kar yağışı etkisi altına giriyor
YEREL HABERLER Bayburt kar yağışı etkisi altına giriyor
Bayburtlu miniklerden duyarlı hareket
YEREL HABERLER Bayburtlu miniklerden duyarlı hareket
Şehidin anısına düzenlene futbol turnuvasının şampiyonu Çatıksu Taşlıbend Spor oldu
YEREL HABERLER Şehidin anısına düzenlene futbol turnuvasının ...
Cumhuriyet savcılarından Rektör Coşkun’a ziyaret
YEREL HABERLER Cumhuriyet savcılarından Rektör Coşkun’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X