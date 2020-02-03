Bayburt Üniversitesi’nden taziye mesajı

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Bayburt Üniversitesi İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu görüşlere yer verildi.

“İdlib’de, rejim güçlerinin saldırıları sonucu 5 kahraman Mehmetçik ve 3 sivil personel şehit olmuş, 8 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır.

Bizleri derinden üzen bu menfur saldırıda şehit düşen sivil personel ve Mehmetçiklerimize Cenabı Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz.”

BAYBURT 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:54

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