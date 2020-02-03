Bayburt Üniversitesi’nden taziye mesajı

Bayburt Üniversitesi İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda şu görüşlere yer verildi.
“İdlib’de, rejim güçlerinin saldırıları sonucu 5 kahraman Mehmetçik ve 3 sivil personel şehit olmuş, 8 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır.
Bizleri derinden üzen bu menfur saldırıda şehit düşen sivil personel ve Mehmetçiklerimize Cenabı Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz.”
BAYBURT
03 Şubat 2020 Pazartesi
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