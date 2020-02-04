Bayburt ve Erzincan’da karla mücadele

Kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu Bayburt ve Erzincan’da, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Sabah saatlerinden itibaren Bayburt’un Aydıntepe ilçesi, Bayburt Araklı yolu Soğanlı Dağı Geçidi, Kop Dağı ile Vauk Dağı güzergahı ve Erzincan’ın Refahiye ilçesi, Sakaltutan Geçidi ve Kızıldağ Geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için güzergahlarda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Ekipler bir yandan yol açma çalışmasını sürdürürken bir yandan da buzlanan yollarda tuzlama yaptı.

Kar ve tipiden dolayı Erzincan’da 250 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri 12 greyder, 4 dozer, 15 kepçe, 8 bıçaklı kamyon ve 12 ekiple yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer çığ tehlikesine karşıda dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıda bulundu.

BAYBURT 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:53

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