Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor!

Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgemizde güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenilen rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe (06.02.2020) akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Muhtemel riskler: Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar”

BAYBURT 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:47

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.