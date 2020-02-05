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Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı

İHA

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü.

Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü.
Kar yağışının ardından aşırı soğukların yaşandığı Bayburt’ta geceleri en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede ise, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu geçecek. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney yönlerden orta öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına ve tam fırtına şeklinde esecek.
Buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve su yüzeylerinin buz tuttuğu Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü.
Bayburt’un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü’nde 4 derece oldu. Kar kalınlığının 46 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece oldu.

Bölge genelinde kuvvetli kuvvetli fırtına uyarı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölgemizde güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenilen rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe (06.02.2020) akşam saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Muhtemel riskler: Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar”

BAYBURT

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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