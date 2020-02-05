Bayburt’un nüfusu 2019 yılında yüzde 3,12 artarak 84 bin 343 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 2018 yılında yüzde 2,31 artan Bayburt nüfusu 2019 yılında da yüzde 3,12 artarak 84 bin 343 kişi oldu.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 2018 yılında 82 milyon 3 bin 882 olan Türkiye nüfusu yüzde 1,40 artarak 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul 15 milyon 519 bin 267 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. İstanbul’u sırasıyla 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bayburt’un nüfusu 84 bin 843 kişi olurken nüfus büyüklüğüne göre ise iller arasında 80. sırada yer aldı.

Bayburt nüfusu 2018 yılında yüzde 2,31 artarken 2019 yılında da yüzde 3,12 arttı. 2019 yılında Bayburt’ta ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 2 bin 569 kişi olurken Bayburt nüfusunun yüzde 50,7’sini erkekler, yüzde 49,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Öte yandan Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü. Bayburt’un ortanca yaşı ise 2018 yılında 30,3 iken, 2019 yılında 29,5 oldu.

BAYBURT 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:52

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