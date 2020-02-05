Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü

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BayburtAraklı kara yolu çığ düşmesi sonucu bir süre ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. BayburtTrabzonAraklı yolunda sabah erken saatlerde meydana gelen çığ anında yolun boş olması olası bir faciayı önledi.

Bayburt 106. Şube şefliğine bağlı kara yolları ekipleri, yolda çalışmalarını sürdürerek yolu ulaşıma açtı.

BAYBURT 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:52

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