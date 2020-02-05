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Bayburt Belediyesinde yeni iş sezonu masaya yatırıldı

İHA

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri ile değerlendirme toplantılarına devam ediyor.

Bayburt Belediyesinde yeni iş sezonu masaya yatırıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri ile değerlendirme toplantılarına devam ediyor.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yapımına başlanacak projeler ile gerçekleştirilecek çalışmalar Başkan Pekmezci başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.
Belediye Başkanı Pekmezci belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda birim amirlerinden yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alarak bahar aylarında başlayacak yeni iş sezonu için gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verdi.
Toplantıda açıklamalarda da buluna Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Öncelikle Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ olayı hepimizi derinden üzmüştür. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kamu görevlilerimize ve şehit düşen güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.
Bayburt için yapılması gereken ve hedeflediğimiz çalışmaları büyük bir gayret ve özveri ile hayata geçireceğiz. Bayburt halkı her şeyin en iyisine layıktır. Daha yaşanabilir ve daha güzel bir Bayburt için yoğun bir çaba içindeyiz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla Bayburt daha iyi yerlere gelecek.” İfadelerini kullandı.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü, Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu ve ilgili personel katıldı.

BAYBURT

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:22
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  • YATSI 19:08
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