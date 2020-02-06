Bayburt’ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor

Bayburt'un tarih ve kültüründe önemli yer tutan, birlik beraberlik ve dayanışmanın örneklerinden olan asırlık gelenek “Mahalle ve köy odası kültürü” devam ediyor.

Bayburt’ta soğuk kış gecelerinde vatandaşlar, dönemin kültür merkezleri olarak da bilinen mahalle ve köy odalarında bir araya gelerek yöresel yemekler yapıyor. Çeşitli eğlencelerinde düzenlendiği gecelerde vatandaşlar hem eğleniyor hem de asırlık geleneği yaşatıyor. Haftada bir gün bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, köy odasında çeşitli eğlenceler düzenleyerek stresten uzaklaşıyor.



“Gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Bayburt’ta özellikle soğuk ve uzun geçen kış akşamlarında köy odalarında, mahalle odalarında buluşma geleneğini sürdürdüklerini ifade eden vatandaşlar, “Farklı meslek guruplarından insanlar olarak hem şehrin stresinden, iş meşgalesinden uzaklaşmak ve geleneklerimizi kültürümüzü yaşatmak adına uzun kış akşamlarında köye gelip böyle toplanıyoruz çeşitli yöresel yemek ve tatlılar yapıyoruz. Aynı zamanda geleneksel oyunlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sohbet edip, hikayeler anlatıyoruz. Hepimiz çok eğleniyoruz. Birlik, beraberliğimiz bu anlamda artıyor. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız pekişmiş oluyor. Eskiden beri yaşatılan köy odalarındaki kültürü, eğlenceleri de canlandırdık. Bu gelenek Bayburt’un tüm köylerinde ve merkezde yaşatılıyor. Bizler de inşallah gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Oyunlarımızı taze tutuyoruz ki, çocuklarımıza da ilerde öğretelim” dediler.

BAYBURT 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.