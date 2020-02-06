Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’ta çığ felaketinin acısı hala taze Van’da yaşanan çığ felaketi Üzengili Köylülerinin ...

İHA

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ afeti, 1993 yılında 59 kişinin hayatını kaybettiği Bayburt’un Üzengili Köyü sakinlerinin kapanmayan yarasını yeniden kanattı.
Van’da önceki gün bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kar altında kalanları aramak için bölgeye giden kurtarma ekibinin üzerine de çığ düşmesiyle 33 kişi daha aynı yerde hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan iki faciada ikisi ağır, 75 kişi de yaralandı.
Bu acı hadise yıllar önce aynı afeti yaşayan Bayburt’un Üzengili Köyü sakinlerinin kapanmayan yarasını yeniden kanattı.
Üzengili Köylüleri 27 yıl önce yaşanan felakette yitirdiklerini anarken 1993 yılında meydana gelen çığ hadisesinin acısının tazeliğini koruduğunu belirtti.
Her yıl anma töreni düzenleyerek çığda hayatını kaybedenleri andıklarını ifade eden yöre halkından Selami Karaaslan, o kara günde kendi yakınlarını da kaybettiğini belirterek, “18 Ocak 1993 sabahında kar, soğuk, gözyaşı ve ölümlerle uyandık. Aralarında bebeklerin ve çocukların da bulunduğu, kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle 59 canımızı yaşanan çığ felaketinde kaybettik. Yine Üzengili Köyünde 1923 yılında çığ felaketi meydana gelmiş ve bu felakette de 30 vatandaşımız yaşamını yitirmişti” dedi.

Türkiye’de yaşanan çığ felaketleri
Van’da meydana gelen çığ felaketi, akıllara Türkiye’de bugüne kadar yaşanan çığ olaylarını getirdi. İşte yüzlerce kişinin yaşamını o felaketlerden bazıları.
Takvimler 1 Şubat 1992’yi gösteriyordu. Şırnak’a kara kış hakimdi. Terörle mücadele için bölgede faaliyet gösteren 2. Komando Tugayı’na bağlı bir bölüğün konuşlu olduğu yere çığ düştü. Burası aynı zamanda Cudi, Gabar ve de Giraf dağları arasındaki Görmeç köyünün de hemen bitişiğinde yer alıyordu.
Çığ altında kalan 91 asker şehit oldu. Köyde yaşayan 60 sivil de hayatını kaybetti.
Bir başka çığ faciası da, 18 Ocak 1993’de Bayburt’ta oldu. Üzengili köyünde yaşayan 59 kişi hayatını kaybetti.
21 Ocak 2009’da ise Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı’nda günübirlik yürüyüşe çıkan 17 kişilik grubun üzerine çığ düştü. 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

BAYBURT

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor
Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı ...
Bayburt Belediyesinde yeni iş sezonu masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesinde yeni iş sezonu masaya yatırıldı
Çığdan kapanan Salmakaş Geçidi, ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Çığdan kapanan Salmakaş Geçidi, ulaşıma açıldı
Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü
YEREL HABERLER Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü
Bayburt’un nüfusu 2019 yılında yüzde 3,12 artarak 84 bin 343 kişi oldu
YEREL HABERLER Bayburt’un nüfusu 2019 yılında yüzde 3,12 artarak 84 ...
Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı
Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor!
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına bekleniyor!
Bayburt Belediyesi’nden atlı spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nden atlı spor kulüplerine destek
Bayburt'ta yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Bayburt'ta yoğun kar yağışı
Bayburt ve Erzincan’da karla mücadele
YEREL HABERLER Bayburt ve Erzincan’da karla mücadele
Bayburt’un nüfusu 84 bin 843 kişi oldu
YEREL HABERLER Bayburt’un nüfusu 84 bin 843 kişi oldu
Bayburt’ta "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"
YEREL HABERLER Bayburt’ta "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı"
Bayburt’ta kardan kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta kardan kapanan yollar açılıyor
Gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet içi eğitimi
YEREL HABERLER Gebe bilgilendirme sınıfı sağlık personeline hizmet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X